韩在旭日旗争议中时隔七年参加日本国际阅舰式

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国海军时隔七年参加日本举办的国际阅舰式。对于在阅舰式前出现的围绕“向旭日旗敬礼”的争议，国防部表示，参加此次阅舰式的决定是在综合考虑北韩威胁等严峻的安全形势和过去的参加先例后做出的。日本首相岸田文雄搭乘的直升机降落在引起旭日旗争议的“出云”号航母级护卫舰上，纪念海上自卫队成立70周年的国际阅舰式由此开始。岸田文雄表示，将向国民和国际社会郑重、透明地介绍关于安全保障的对策。参加仪式的共有12个国家，韩国海军1.1万吨级补给舰“昭阳”号第九个亮相。海上自卫队在直播中介绍说，这是韩国时隔七年参加日本举办的阅舰式。与其他国家海军相同，“昭阳”号上的官兵也朝向“出云”号护卫舰敬礼。站在甲板上的岸田文雄和韩国海军参谋总长李钟皓也朝“昭阳”号敬礼。韩军于今年1月收到了阅舰式出席邀请，不过由于“向旭日旗敬礼”的争议，在将近十个月的时间里未能做出决定，直到举办日前才最终决定参加。国防部综合考虑了与地区内核心国家的安全合作、过去的参加先例后做出了决定。国防部长官李钟燮10月31日表示，最着重考虑的是安全层面的事项，其次是在国际社会上展现共同的价值，因而做出了相关决定。2018年，日本因旭日旗争议未参加韩国举办的阅舰式。在此之前，两国各参加了两次对方举办的阅舰式。