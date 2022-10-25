韩7日启动新冠改良疫苗接种 新增18671例病例

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韩国国际广播电台报道：韩国7日面向完成基础接种的18岁及以上成人启动二价新冠疫苗接种工作。根据中央防疫对策本部的冬季新冠疫苗追加接种计划，可防范奥密克戎BA.1变异毒株的mRNA二价疫苗接种工作于7日启动，接种对象为从10月27日起预约、完成基础接种的18岁及以上成人。针对BA.1的莫德纳疫苗接种工作从7日开始，使用余量疫苗进行的当日接种已从10月27日起开始。针对BA.1的辉瑞疫苗的预约接种和当日接种也于7日同时启动。针对BA.4和BA.5的辉瑞疫苗的当日接种和预约接种将于14日启动。有意接种者可登录预约官网（http://ncvr.kdac.go.kr）、或致电1339呼叫中心、或访问居民中心进行预约，存在互联网使用困难的高龄者可由家人代为预约。当日接种可通过医疗机构的预备名单和NAVER、kakao等网络平台进行预约。另据中央防疫对策本部的数据，以7日0时为准，韩国新增18671例新冠确诊病例，其中本地感染病例为18611例、境外输入病例为60例。新增确诊病例较上周同期（18504例）增加167例、较两周前（14296例）增加4000余例，以周一为准，是9月19日（19382例）以后的最大值。正在接受住院治疗的危重病例较前一天增加19例，为365例。死亡者新增18人，累计死亡29390人。