北韩外务省对联合国秘书长发布谴责声明表示强烈遗憾

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韩国国际广播电台报道：北韩对近期联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯发布谴责北韩进行导弹挑衅的声明表示强烈遗憾。北韩外务省负责国际机构事务的副相金仙景8日通过朝中社发表谈话称，朝鲜民主主义人民共和国对美国的军事挑衅策动采取了正当的自卫性应对措施，朝鲜对联合国秘书长肆意对此发布声明表示强烈遗憾，朝鲜对此表示全面反对。金仙景说，朝鲜曾指出进行应对军事训练是针对韩美联合空中演习表现出的正当反应，但联合国秘书长却好似美国白宫或美国国务院的发言人一般原封不动地传达着美方的意见，令人慨叹。金仙景主张，美国明目张胆地出动航空母舰和战略轰炸机，开展疯狂的战争演习，却将之粉饰为“防御性演习”，而联合国随同美国一道为对此进行应对的正当自卫权行动扣上“挑衅”的帽子，这将令以保障世界和平与安全为第一使命的联合国丧失自身存在的名分。金仙景表示，联合国秘书长不公正和存在偏见的处理方式也在一定程度上助推了朝鲜半岛（韩半岛）局势走向险恶。如果联合国秘书长真诚希望为维护世界和平与稳定作出贡献，就不应随波逐流，而是应作出正确的判断，将重点放在揭露挑衅的根源之上。联合国秘书长古特雷斯当地时间4日发布声明强烈谴责北韩发射洲际弹道导弹（ICBM）和在过去两天内发射多种导弹，敦促北韩立即停止任何进一步的挑衅行为。