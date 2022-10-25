9月韩经常项目收支顺差16.1亿美元 同比剧减88.9亿美元

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韩国国际广播电台报道：受此前出现大规模逆差的商品收支时隔一个月转为顺差影响，9月韩国经常项目收支也转为顺差。但由于对中国等国的出口减少、原材料等的进口增势持续，商品收支顺差规模同比减少90亿美元以上。韩国银行8日发布的“国际收支临时统计”资料显示，9月韩国经常项目收支出现16.1亿美元的顺差。此前8月，韩国经常项目收支时隔四个月出现逆差，此次时隔一个月再次转为顺差，但顺差规模较去年同期剧减88.9亿美元。今年前九个月，韩国累计经常项目收支出现241.4亿美元顺差，较去年同期减少432.7亿美元。今年截至3月，经常项目收支连续23个月实现顺差，但4月由于进口剧增，加上海外分红的影响而出现逆差。此后虽然重新转为顺差，但8月受商品收支出现大规模逆差的影响而再次转为逆差。9月则时隔一个月实现小幅顺差。具体来看，9月商品收支出现4.9亿美元顺差。此前8月，商品收支继7月之后连续第二个月出现逆差，且逆差规模高达44.5亿美元。但9月的顺差幅度同比减少90.6亿美元。9月，韩国出口额为570.9亿美元，同比下滑0.7%。这是2020年10月后，出口时隔23个月较前一年同期出现减少。以通关为准，对中国出口减少6.5%、对东南亚出口减少3.0%、对欧盟出口减少0.7%，出口表现低迷。同期，进口额为565.9亿美元，同比增加18%。