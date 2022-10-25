韩警方对警察厅长和龙山区厅长办公室等地进行扣押调查

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韩国国际广播电台报道：正在对梨泰院踩踏事故展开调查的韩国警方对警察厅厅长、首尔警察厅厅长、龙山区厅长办公室等50多处进行扣押调查。这是11月2日警方对首尔警察厅和龙山区厅进行扣押调查后时隔六天再次展开扣押调查。据KBS记者报道，正在调查梨泰院踩踏事故的警察厅特别调查本部从8日上午开始对警察厅等55处进行了扣押调查。警察厅、消防署、区厅等与本次事故有关的机构成为本次调查的对象。这距离11月2日警方对首尔警察厅、龙山警察署、龙山区厅等8处进行扣押调查时隔六天。此次扣押调查的对象包括警察厅厅长尹熙根和首尔警察厅厅长金光浩等警察机构领导层的办公室。另外，首尔警察厅情报·警备部长室、112状况室长室、龙山警察署署长办公室和龙山警察署情报·警备科长室也正在接受扣押调查。警察厅特别调查本部还向龙山区厅派遣了调查小组，在龙山区厅长朴熙英的办公室、副区厅长室、监控综合管制中心等19个地点确保相关资料。首尔市消防灾难本部和首尔综合防灾中心综合状况室、龙山消防署、首尔交通公社本部、梨泰院地铁站等也被包括在扣押调查对象内。此前，警察厅特别调查本部对龙山警察署前署长李林宰、龙山区厅长朴熙英、龙山消防署署长崔成范(音译)等六人进行了立案。上述人员均被指涉嫌业务过失致人伤亡。另外，警方还掌握到龙山警察署情报科长等在万圣节前夕撰写了担心发生安全事故的信息报告，但在梨泰院事故发生后予以删除，并笼络相关人员谎称“没有撰写有关报告”的情况。警察厅特别调查本部将通过此次扣押调查，确保主要嫌疑人和证人的手机、万圣节相关活动文件、电脑储存信息等证据。