首尔市时隔45年解除个人出租车司机轮休制

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韩国国际广播电台报道：首尔市为了解决深夜出租车打车难问题，决定时隔45年截至年底全面解除个人出租车司机轮休制，并引进星期制。首尔市方面还表示，将增加法人出租车夜间小组编排，通过新聘用出租车司机增加7000辆出租车运行。今后深夜打车会更加容易吗？据KBS记者报道，为了解决深夜出租车打车难问题，首尔市政府决定废除个人出租车司机轮休制等更改出租车的运营方式。从11月10日起到年底，将解除个人出租车司机轮休制，取而代之的是根据顺序分为0-9组，投入到平日夜间组运营。首尔市分析认为，虽然从今年4月开始解除了个人出租车司机深夜时段的轮休制，但效果甚微。首尔市城市交通室长白虎（音译）表示，简化法人出租车司机招聘程序、对新聘用司机的出租车公司提供奖励，可进一步确保约500辆出租车。首尔市预计，通过上述对策，深夜出租车供应量将从每天2万辆增加到2.7万辆。出租车费也将按照此前的预告从12月开始依次上涨。从12月1日开始，深夜加价时段将提前两个小时，加价率最高将上升到40%。首尔市预计，若出租车司机深夜工作六个小时，其月收入将增加55万韩元。另外，从明年2月1日开始，出租车起步费将从3800韩元上调至4800韩元，起步距离将缩短400米。另外，为了防止出租车呼叫平台服务中出现挑选乘客搭载的现象，首尔市正在持续要求国土交通部修改《旅客汽车运输事业法》，对“未标明目的地”进行义务化规定。