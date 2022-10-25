韩国会对总统室国政监查重点质询报告指挥体系

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韩国国际广播电台报道：韩国国会8日对总统室进行国政监查。此前，因发生梨泰院踩踏事故，对总统室国政监查暂被推迟。总统室是灾难应对指挥塔，在当天的国政监查中，朝野议员重点对总统室的报告指挥体系进行了质询，并围绕事故责任所在展开了激烈攻防。尹锡悦总统在梨泰院踩踏事故发生40多分钟后的10月29日晚11时01分首次接到了事故相关报告。尹锡悦于20分钟后的11时21分下达了首个指示，要求以行政安全部长官为中心确保应对工作万无一失。但行政安全部长官李祥敏较总统知晓事故时间晚了19分钟，警察厅厅长尹熙根则晚了73分钟才了解到事故发生。共同民主党指出，龙山警察署的情况报告显示，该警察署于10月30日0时55分通过电话接到了总统的相关指示。这意味着一线警察在总统接到首次报告经过1小时50余分钟后才接到了总统下达的指示。对此，总统秘书室长金大棋表示，正在对报告体系全面进行监察和调查。总统室与警方之间的通信记录也被公开。总统室表示，在事故发生一小时后致电警察厅负责人，当时该负责人表示“正在了解情况”。而首次致电首尔龙山警察署署长和龙山警察署112状况室长时未能打通电话，在事发1小时11分钟后和1小时15分钟后才联系到龙山警察署署长，但其仅回复说“正在了解情况”。