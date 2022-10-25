尹锡悦将出席东盟系列会议和G20峰会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将于11日前往柬埔寨和印度尼西亚进行为期六天的访问，出席分别在两国举行的东盟与韩中日（10+3）领导人会议和二十国集团（G20）领导人峰会。总统室表示，目前还就其间举行韩美日和韩美首脑会谈问题进行协商。尹锡悦已确定出席东南亚国家和韩中日领导人出席的东盟与韩中日领导人会议和二十国集团领导人峰会。首先，尹锡悦将于11日至13日在柬埔寨金边与东盟国家领导人进行首脑外交，并先后出席韩国与东盟领导人会议、东盟与韩中日领导人会议和东亚峰会。尹锡悦将在会上介绍韩国与东盟团结合作的构想和新印度太平洋战略等。总统室国家安保室长金圣翰表示，此次在代表印度太平洋战略的地区开展外交活动将完成尹锡悦总统对外政策的基本框架。随后，尹锡悦将参加在印度尼西亚巴厘岛举行的二十国集团领导人峰会，并在讨论粮食、能源、安全和卫生问题的环节发表演讲。尹锡悦还将与进军印度尼西亚的韩国企业人士会面，并出席二十国集团成员国经济团体和企业界人士参加的“B20峰会”，开展经济外交活动。总统室有关人士表示，目前，同大部分与会主要国家领导人的双边首脑会谈事宜尚未被确定，正同美国和日本分别就举行韩美日首脑会谈以重点商讨北韩问题和举行韩美首脑会谈以商讨《通胀削减法案》等问题进行协商。韩日目前为止尚未就举行首脑会谈问题做任何决定。近三年未举行的韩中首脑会谈成行的可能性也较低。总统室有关人士表示，尹锡悦总统有可能在会场内自然而然地与中国国家主席习近平碰面。尹锡悦此次将携夫人金健熙（音译）女士一同出访。结束此轮巡访活动回国后，尹锡悦将于17日和18日分别同荷兰和西班牙首脑举行会谈。