北韩时隔四天再次射导 韩军称越过北方界线导弹为SA-5

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韩国国际广播电台报道：9日，北韩时隔四天再次发射弹道导弹，重新开始进行挑衅。另据韩国军方的分析结果，北韩11月2日向东海北方界线以南发射的导弹是以地对地方式发射的地对空导弹。军方谴责北韩此举显然是有意图的挑衅。北韩9日下午在平安南道肃川一带发射一枚短程弹道导弹，导弹坠落在位于东海的北韩无人岛。导弹飞行距离为290公里、射高为30公里、射速为6马赫。导弹落点附近还发现了北韩飞行器的航迹，军方正在分析该航迹是否与导弹发射有关。这是北韩自11月5日后时隔四天再次发射弹道导弹。目前，韩军正在实施指挥所训练“太极演习”，美国中期选举开票工作也正在进行。另据军方分析结果，北韩11月2日向东海北方界线以南发射的导弹为前苏联研发的SA-5地对空导弹。军方认为，该导弹以地对地导弹的方式发射，因此呈现出弹道导弹的抛物线轨迹。发射当时，地对空导弹的控制雷达并未运作，导弹也并未以地对空导弹的方式自爆。军方认为，该导弹针对特定方向倾斜发射，是故意以北方界线以南为目标。国防部代理发言人文洪植（音译）表示，这显然是有意图的挑衅，韩方对北韩违反《9.19军事协议》的此次挑衅表示强烈谴责。对于北韩发射问世超过50年之久的旧型SA-5的原因，分析指出，今年北韩发射导弹次数增多，其新型固体燃料导弹的持有量或迅速减少，另外也有可能是为了消耗旧型导弹。