韩新冠第七轮大流行开始 病床数引担忧

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韩国国际广播电台报道：9日，韩国新冠单日新增确诊病例数连续第二天超过6万例，防疫部门宣布第七轮大流行开始。防疫部门预计本轮疫情最早将于12月达到峰值，单日新增确诊病例数最高或将攀升至18万例。数据显示，韩国新冠单日新增确诊病例数已连续两天超过6万例、一周日均新增确诊病例数连续四周增加。防疫部门认为，第七轮大流行已正式开始。中央防疫对策本部长、疾病管理厅厅长白敬兰表示，根据变异毒株输入情况，本轮流行的峰值预计将在12月或之后到来，单日新增确诊病例数最高或为18万例，不超过今夏大流行日均新增13万例的水平。危重病例数在一周内增加逾23%，死亡者数也增加约44%。病床启用率也连续四周上升，最近全国重症患者病床启用率已超过25%。但针对新冠重症患者和高风险患者的定点医院制度将于年底结束。尽管政府表示未来一段时间内将维持现有病床数，但仍有意见担忧病床分配或出现混乱。专家表示，若一次性结束定点专用病床制度，其他医疗机构的压力将大幅上升，在患者可接受治疗的机构数量未得到充分保障的情况下，上述措施存在较大隐患。为应对新一轮大流行，政府建议民众冬季补充接种二价疫苗。防范BA.4和BA.5的辉瑞二价疫苗接种工作将于14日启动。