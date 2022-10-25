KBS民调：尹锡悦施政负面评价占比64.9% 正面评价30.1%

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韩国国际广播电台报道：10日，韩国总统尹锡悦就任满六个月。KBS实施的民调显示，三分之二的应答者对尹锡悦施政给出了负面评价。64.9%的应答者认为尹锡悦施政不力，30.1%的应答者认为施政得当。给出负面评价的主要理由为“人事任人唯亲”、“经济和民生问题对策不足”、“不能团结国民和协同治理”。给出正面评价的主要理由为“对北韩的强硬态度”、“上班路记者简会等对民沟通”。65.3%的应答者认为总统办公室搬迁至龙山是错误的决定。59.9%的应答者认为尹锡悦在剩余任期内也将施政不力。另外，69.6%的应答者表示，政府对梨泰院踩踏事故的应对不当。73.8%的应答者认为应更换安全和行政工作有关责任人，其中超过一半的应答者认为应更换警察厅厅长尹熙根、行政安全部长官李祥敏和国务总理韩德洙。43.1%的应答者认为“除警方调查外，还应进行国政调查”。33.3%的应答者认为“应视调查结果做决定”。51.5%的应答者认为，检方对西海公务员遭射杀事件等前任政府任期内事件进行调查属于“政治报复”。另外，在对共同民主党党代表李在明的调查问题上，49.9%的应答者认为“属正当行为”，高于回答“是政治报复”的比例。从政党支持率来看，共同民主党为32.9%、国民力量党为26.5%、无支持政党的比率为28.8%。本次调查由KBS委托韩国Research进行，调查时间为11月6日至8日。问卷等详细内容可参考KBS新闻官网。