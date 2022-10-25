尹锡悦11日起出席东盟与韩中日领导人会议、G20峰会

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦将从11日起先后出席分别在柬埔寨和印度尼西亚举行的东盟与韩中日领导人会议（10+3）和二十国集团（G20）领导人峰会。尹锡悦介绍说，此次出访期间还将举行韩美日首脑会谈。尹锡悦11日将出席在柬埔寨举行的韩国-东盟领导人会议，展开就任后的首个对东南亚外交日程。尹锡悦将在为期三天的访问中向东盟国家介绍韩国基于自由、和平、繁荣的新印太战略。在北韩持续挑衅的情况下，韩美日三国首脑将举行会谈。尹锡悦表示，此行有多个重要的双边会谈。韩美日会谈最先被确定，几个双边会谈也已敲定或正在协调之中。不过截至目前，与大部分主要国家首脑的双边会谈仍未被确定。韩美首脑会谈正在协商之中，韩日也未就举行首脑会谈事宜做任何决定。目前，韩美和韩日有必要分别就《通胀削减法案》和历史问题展开磋商。韩中首脑会谈更是前景不明。总统室有关人士表示，尹锡悦总统有可能在会场内自然而然地与中国国家主席习近平碰面，借此机会或可进行沟通。总统室方面表示，受发生梨泰院踩踏事故的影响而推迟决定此次总统巡访，双边会谈的协调工作也有所延迟。尹锡悦表示，目前国民深陷悲痛之中，对于此次是否出访有过犹豫，不过考虑到国家利益，最终决定出席会议。他指出，为了给韩国企业的经济活动提供有力支撑，出席此次会议在所难免。尹锡悦还就在野党要求就梨泰院踩踏事故展开国政调查表示，国民更希望通过调查来查明真相。