韩解除全国范围内房地产交易限制地区 首尔等五地除外

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韩国国际广播电台报道：韩国各地房价持续下滑，除首尔25个区和包括果川在内的京畿道4地以外，其余全国范围内所有房地产交易限制地区均被解除。政府10日在负责经济事务的副总理秋庆镐的主持下召开房地产有关部门长官会议，宣布追加解除一批房地产交易限制地区。随着住房交易大幅减少等房地产市场趋冷，继今年6月和9月之后，政府再次解除限制措施。秋庆镐表示，住房价格一定程度上的下行调整不可避免，但最近加息幅度极大，需要警惕由此产生的市场急剧趋冷的可能性。根据此次措施，京畿道大部分地区和仁川、世宗不再是限制地区，不过对首尔市、果川市、城南市盆唐区和寿井区、光明市、河南市的限制措施仍未解除，原因是上述地区房价依然高企，且存在较高的开发需求。在解除限制地区措施后，在相关地区购房时，贷款限制、税制限制、房屋购买权转让限制将放宽。此轮解除限制地区措施将从14日0时起生效。另外，10月公布的各项金融限制放宽措施也将提前实施。无住房者从12月起可在购买投机过热地区价格超过15亿韩元的公寓时申请住房抵押贷款。另外，住房担保贷款比率（LTV）限制也将从12月起提前一律调整为50%。针对无住房者的住房担保贷款比率优惠上限将上调至6亿韩元，并废除生活稳定型住房抵押贷款的限额。