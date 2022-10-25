韩警方就梨泰院事故传唤调查龙山区厅等有关人士 分析汉密尔顿酒店扣押物品

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韩国国际广播电台报道：继9日对汉密尔顿酒店进行扣押调查后，韩国警察厅特别调查本部10日对扣押物品进行分析，并传唤区厅、消防部门和警方有关人士接受调查。另外，对于事故现场有戴面具者泼洒油类物质的说法，警方也传唤有关人士作为参考人进行调查。警察厅特别调查本部10日对首尔龙山警察署有关人士进行参考人调查。警方曾撰写预计万圣节活动将吸引大量人群聚集的报告，但该报告疑似在上级的指示下被删除，特别调查本部旨在对此进行确认。警方还计划传唤龙山区厅、首尔综合防灾中心员工等进行调查，以查明事故发生前后的应对措施是否到位。另外，有说法称两名戴面具者在事故现场附近泼洒油类物质，警方正对此进行调查。警察厅特别调查本部确定了戴面具者的身份，10日传唤二人作为参考人接受调查。此前，警方曾表示，调查结果显示二人泼洒的是酒，且地点并非事故现场。警察厅特别调查本部9日对汉密尔顿酒店和酒店代表理事私宅进行了扣押调查，扣押了代表理事等有关人士的五部手机、酒店及周围建筑物的设计图纸。警方将重点调查酒店周围建筑是否对事故发生造成了影响、管辖地方自治团体龙山区厅是否放任相关情况、双方是否存在勾结等。截至目前，共有七人因此次事故被立案，大部分均为一线警察和消防人员。警察厅特别调查本部表示，在必要情况下还将调查行政安全部等部门。