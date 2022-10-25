韩政府开设梨泰院事故遗属综合支援中心 构建人群管理系统

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韩国国际广播电台报道：韩国政府面向梨泰院踩踏事故伤者和遗属的一站式综合支援中心10日起正式投入运行。政府还决定截至12月底制定预防人群密集事故的安全管理对策，并组建“警察大改革特别组”，以保障国民安全。一站式综合支援中心10日起投入运行。该中心隶属于中央灾难安全对策本部，由有关部门派遣的23名员工组成，工作时间为工作日上午9时至晚8时。中心为伤者和遗属指定一对一配对公务员，为伤者和遗属提供支援、发放治疗费等一站式服务。国务总理韩德洙表示，将有系统地执行对遗属和伤者的支援工作。对于需要帮助的部分，按照一站式、当天处理的原则进行运作。另外，中心附近配备有安心巴士，提供心理咨询和治疗。政府承诺，将尽快制定制度改善方案，防止类似悲剧再次发生。国务总理韩德洙表示，截至12月底将制定关于泛政府灾难安全管理体系、警察大改革、人群密集事故预防安全管理等的对策。10日下午，行政安全部长官李祥敏主持召开基于信息通信技术的现场人群管理系统构建民官联合会议。与会者重点讨论利用移动通信公司的位置数据计算人群密集度并有效运用到有关部门人群管理工作中的方案。为加强现场应对能力、改善情况报告体系，警方将组建由外部专家和前高层担任共同委员长的“警察大改革工作组”。警察厅方面表示，工作组的任务将包括提高警员分析危险的能力、改善系统、构建迅速准确的报告体系等。另外，截至10日上午9时，梨泰院踩踏事故已导致156人死亡、198人受伤，死者中包括26名外籍公民。