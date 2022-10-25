韩新冠高风险感染设施疫苗接种率较低

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韩国国际广播电台报道：韩国高风险感染设施的冬季新冠疫苗补充接种率仍停留在一位数，防疫部门呼吁有关人员积极进行接种。中央防疫对策本部10日表示，面向疗养医院及设施、精神健康增进设施等高风险感染设施的冬季补充接种工作自10月11日启动至今，有7.9%的接种对象完成了接种。这远低于第四剂疫苗接种启动一个月后的接种率（27.1%）。调查显示，10月30日-11月5日一周期间出现的新冠死亡者中，25.7%为疗养医院及设施人员。防疫部门表示，最近四周的死亡者情况与此类似，无论疫情情况如何，疗养医院及设施的新冠死亡者均较多。对此，防疫部门决定与地方自治团体展开合作，对17个市、道高风险感染设施的接种计划制定和执行情况定期进行检查。为支援缺乏长驻或签约医疗人员的高风险感染设施的接种工作，防疫部门将为保健所提供上门接种小组所需的人力费，并通过大韩老人会和地区医师会强调接种的必要性。防疫部门呼吁，新冠新型变异毒株和病毒免疫逃避能力提升等导致疫情扩散，重症病例和死亡者有可能增多，除住院人员外，高风险感染设施的工作人员也应接种疫苗。据中央防疫对策本部的数据显示，以10日0时为准，韩国新增55365例新冠确诊病例，其中本地感染病例为55315例、境外输入病例为50例。这一数值少于9日（62472例），但较上周同期（46887例）多8478例。以周四公布的数值为准，是9月15日（71444例）以来的最大值。正在接受住院治疗的危重病例为323例，较9日减少13例。死亡者新增52人，较9日（59例）减少7人，累计死亡29531人，累计死亡率为0.11%。防疫部门9日在例行记者会上表示，新冠第七轮大流行已正式开始，本轮流行的规模预计与夏季第六轮大流行时期类似。