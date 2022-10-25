美中期选举韩裔众议员表现亮眼

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韩国国际广播电台报道：在当地时间8日举行的美国中期选举中，第二代韩裔、美国众议院议员安迪·金获得胜利，成为26年来首位三次胜选的韩裔议员。另外，韩国名字为“顺子”的众议院议员玛丽莲·斯特里克兰德也宣布赢得选举，众议院议员英·金和米歇尔·朴·斯蒂尔也在开票中领先，均有可能连任。美国民主党议员安迪·金在新泽西州第三区的选举中力压共和党候选人鲍勃·希尔利，成功当选。美国东部时间9日上午12时30分，当地开票进行到95%，安迪·金以54.9%的得票率力压鲍勃·希尔利（44.2%）。由此，安迪·金成为了继1996年众议院前议员金昌俊之后，首位三次胜选的韩裔议员。曾担任白宫国家安全顾问的安迪·金是一名安全问题专家，进入国会后，他在众议院军事委员会和外交委员会积极活动。预计今后安迪·金将在华盛顿政坛积极发声，开拓美籍韩裔政治家从未走过的道路。同属民主党的众议院议员玛丽莲·斯特里克兰德宣布在华盛顿州第十区选举中获胜。目前当地开票进行到56%，斯特里克兰德以57%的得票率力压共和党候选人基斯·斯万克（43%）。斯特里克兰德的韩国名字为“顺子”，是代表华盛顿州的首位韩裔兼黑人女性议员。她在胜选感言中表示，提高美籍韩裔在美国社会中的话语权是自己身为政治家的目标，将促使更多美国人理解韩国的文化和历史。共和党议员英·金、米歇尔·朴·斯蒂尔也在开票中领先，有望再次当选。参加加州第40选区选举的英·金目前得票率为59.1%，其对手的得票率为40.9%。目前开票率为50%，《纽约时报》 预计英·金将胜选。出生于仁川的英·金于1975年和家人移民至美国，作为众议院亲韩派前议员艾德·罗伊斯的助理工作了20余年，积累起了政治资本。进入国会后，她在众议院外交委员会工作，并带头推动韩美议员联盟的重新运作，预计今后也将在韩美关系中发挥重要作用。参加加州第45区选举的米歇尔·朴·斯蒂尔目前的得票率为55.3%，高于对手44.7%的得票率。当地目前开票率为50%。米歇尔·朴·斯蒂尔1955年出生于首尔，1976年和家人移民美国，1992年目睹洛杉矶暴动导致韩裔居民家园被摧毁的事件后，决心进入政坛。她在民主党票仓加州以共和党候选人的身份挑战选举，自2006年到2020年五次在选举中获胜，在韩裔社区中有着“选举女王”之称。与此同时，韩裔政治家还积极参与地方公职选举。民主党夏威夷州副州长候选人希尔西尔维娅·张·卢克在选举中以67.22%的得票率力压共和党候选人，成为了120年韩裔移民史上首位韩裔副州长。