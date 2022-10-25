尹锡悦11日起赴东南亚巡访 13日举行韩美日首脑会谈

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦11日起为出席东盟与韩中日领导人（10+3）会议和二十国集团（G20）领导人峰会前往东南亚进行为期六天的巡访。这也是尹锡悦就任后首次前往东南亚巡访。尹锡悦当天乘坐“空军一号”专机前往柬埔寨金边出席韩国与东盟领导人会议，12日将出席东南亚国家和韩中日领导人参加的东盟与韩中日领导人会议，13日出席东亚峰会。尹锡悦在韩国与东盟领导人会议中将介绍基于自由、和平、繁荣的韩国版印太战略和新东盟政策——韩国与东盟团结合作构想。12日，尹锡悦将出席东盟与韩中日领导人会议。这是2019年12月在中国举行韩中日领导人会议之后，三国领导人时隔两年十个月再次会晤。尹锡悦、日本首相岸田文雄和中国国务院总理李克强将出席会议。13日将举行东亚峰会、韩美日首脑会谈和韩美首脑会谈。总统室11日透露了将举行韩美日首脑会谈和韩美首脑会谈的消息，但并未公布会谈具体日程和举办场所。这是韩美首脑5月21日在首尔举行会谈后，时隔六个月再次聚首。另外，总统室并未就是否会举行韩日首脑会谈予以确认。据日本共同通信社10日报道，韩日正就在金边举行韩美日首脑会谈的前后举行韩日首脑会谈事宜进行协调。13日晚，尹锡悦将前往印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团成员国经济团体和企业界人士参加的“B20峰会”和二十国集团领导人峰会。14日，尹锡悦将在“B20峰会”发表主旨讲话，并出席韩国与印度尼西亚商务圆桌会议等开展经济外交活动。15日，尹锡悦将出席二十国集团领导人峰会，并在讨论粮食、能源、安全和卫生问题的环节发表演讲。最近成功进行三连任的中国国家主席习近平也将出席二十国集团领导人峰会，尹锡悦是否会与习近平会面，备受关注。在二十国集团领导人峰会期间，韩国、美国、中国和日本等北韩问题有关国家的领导人均将聚首巴厘岛，预计将展开激烈的北韩核问题外交战。另外，总统室以过去的报道为由，不允许MBC采访人员在此次尹锡悦巡访期间搭乘总统专机。