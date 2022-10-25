韩总统室跑口记者团就总统专机拒载MBC记者深表遗憾并要求撤销决定

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韩国国际广播电台报道：韩国总统室跑口记者团对总统室以过去的报道为由决定不允许MBC电视台记者同乘总统海外巡访专机深表遗憾。总统室跑口记者团10日发布立场文指出，总统室在总统出访临近时期未经协商就单方面采取总统专机拒载特定新闻媒体记者的措施，造成了巨大混乱，记者团对此深表遗憾。立场文还指出，跑口记者团同乘总统专机旨在通过采访保障国民的知情权，所有乘机费用也均由媒体负担，而总统室却有如向记者施予特惠一般声称是“为采访提供便利”，我们对此无法表示同意。无论出于何种理由，总统室剥夺特定媒体的采访机会，都需要警惕今后也可能会对其他媒体采取类似的措施，我们要求总统室尽快撤销该项决定。总统室跑口记者团表示，限制媒体采访活动有可能侵犯国民知情权，须有合理的依据并提前与记者团进行协商，坚决反对单方面通报一类的所有措施。总统室跑口记者团10日举行记者团特别大会，确定了上述立场。此前，总统室在尹锡悦启程出席东盟与韩中日领导人会议和二十国集团（G20）领导人峰会两天前的9日晚通报MBC方面不允许其记者同乘总统专机。总统室表示，允许记者同乘总统专机旨在提供外交和安全问题方面的采访便利，考虑到MBC近期多次就外交问题进行歪曲和有偏颇的报道，总统室决定不向其提供采访便利。对此，MBC提出强烈抗议，认为该措施是明确限制媒体采访的行为。