尹锡悦出席韩-东盟峰会 介绍新的印太战略

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦11日出席在柬埔寨金边举行的韩国-东盟领导人会议，宣布新的印度-太平洋战略（简称：印太战略）。作为韩版印太战略，其核心内容为将通过同东盟等主要国家的团结合作，建立自由、和平与繁荣的印度-太平洋地区。尹锡悦表示，印太地区所占国内生产总值（GDP）约为全球的60%以上，世界约有五成的海上运输经过该地区，因此必须保持和平与稳定。韩版印太战略强调基于自由保持地区和平，及加强经济合作，以谋求共同繁荣。在经济合作方面，尹锡悦表示，将进一步深化电动汽车、电池、数字领域合作，并将为东盟合作基金进一步注资。另外，尹锡悦同泰国总理巴育·占奥差举行双边会谈，并发布旨在加强两国合作的“2022-2027年韩国-泰国共同行动计划”。据总统室介绍，两位首脑还达成共识，在迎接韩-泰国战略伙伴关系十周年之际，有必要使两国关系更上一层楼。在韩泰双边会谈之前，尹锡悦先与柬埔寨首相洪森举行双边会谈，就两国关系和韩半岛局势交换了意见。尹锡悦还表示， 期待两国之间活跃的开发合作为柬埔寨的可持续经济发展作出贡献，并希望双方签署的《避免双重征税协定》和12月即将生效的两国自贸协定进一步推动双边贸易和投资合作取得发展。