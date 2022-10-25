韩美日签署联合声明：实时交流北韩导弹信息 新设经济安全对话机制

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韩国国际广播电台报道：韩国、美国、日本三国首脑13日在柬埔寨金边举行会谈，表示将合作加强对北韩延伸威慑力。韩国总统尹锡悦、美国总统拜登、日本首相岸田文雄当天会晤后签署《关于印太韩美日三国伙伴关系的金边声明》。声明指出，将巩固三国更加紧密的合作。这是韩美日三国首脑首次签署具有一揽子性质的联合声明。三国首脑一致强烈谴责北韩的核导挑衅，并重申根据安理会决议实现韩半岛完全无核化的承诺。三国首脑警告称，若北韩执意进行核试验，将面临来自国际社会强有力、果断的应对。拜登和岸田文雄支持尹锡悦提出的“大胆构想”、要求释放被扣押在北韩的大韩民国国民。三国首脑还重申了解决北韩绑架日本人问题的共同决心。三国首脑就加强对北韩延伸威慑的方案表示，决定实现北韩导弹警报信息的实时交流，提高各国对北韩导弹威胁的探测、评估能力。拜登尤其强调，美国对大韩民国和日本的防卫承诺坚若磐石，正以包括核在内的所有防御力量支撑这一承诺。三国首脑还重申了对正与俄罗斯交战的乌克兰的支持，敦促立刻恢复乌克兰领土完整和主权。三国首脑还指出，对台湾问题的基本立场不变，重申维持台湾海峡和平稳定的重要性。另外，三国首脑就新设经济安全对话机制达成一致。三国首脑表示，将联合保护地区和全世界的利益、增进并保护三方的技术领导力，共同抵抗利用经济的打压行为。声明还提出保障安全和有复原力的供应链、增进基于信赖的数据自由流通、加强在核心技术和新兴技术方面的合作、加强关键矿物供应链多边化等。三国还承诺今后将通过印太经济框架保持紧密合作。三国首脑再次强调，三方就共同追求自由、开放、包容、有复原力、安全的印太地区达成协议。