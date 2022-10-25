韩美首脑会谈在金边举行 重点讨论延伸威慑和《通胀削减法案》

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦和美国总统拜登当地时间13日在柬埔寨金边举行首脑会谈，讨论两国在安全、经济领域悬而未决的问题。会谈约持续了50分钟，超出预定时间。美方在会上重申了美国提供延伸威慑的承诺，双方商定今后继续就加强延伸威慑的具体方案进行磋商。双方还就美国《通胀削减方案》引起的韩国产电动汽车无法享有补贴问题进行了进一步的讨论。韩美首脑表达了对北韩导弹挑衅的担忧，并就维持和加强紧密合作和牢固的联合防卫态势达成一致。韩国总统室表示，两国首脑重申，一旦北韩使用任何形式的核武，韩美两国将动用一切可用手段，以压倒性的力量予以应对。尹锡悦表示，必须令北韩认识到使用核与导弹不会有任何收获。为此，有必要根据北韩升级的核能力，切实、大幅度地加强韩美延伸威慑力。拜登重申美国对韩国的防卫承诺和提供延伸威慑的承诺，并提议双方今后继续就加强延伸威慑的方案进行紧密磋商。尹锡悦就《通胀削减法案》问题指出，韩美正就该问题进行紧密磋商，今年10月拜登总统在亲笔信中表达了美方有诚意的磋商意愿。拜登表示，韩国企业在汽车、电池等领域为美国经济作出了巨大贡献，考虑到这一点，必须对《通胀削减法案》的执行方案进行讨论。