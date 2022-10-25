6.25战争联合国军阵亡将士国际悼念仪式在釜山举行

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韩国国际广播电台报道：11月11日是6.25战争联合国军阵亡将士国际悼念日。当天上午11时，全世界6.25战争参战国的有关人士面向联合国公园所在地釜山默哀。三具参战勇士的遗骸也被安葬。仪式上鸣放21响吊唁礼炮，象征着国家元首级别礼遇。随后，22个6.25战争参战国外交使节团集体默哀一分钟。空军特技飞行队“黑鹰”在空中进行了悼念飞行。11月11日上午11时，悼念6.25战争联合国军阵亡将士的“面向釜山”追悼仪式举行。该悼念日由加拿大参战勇士文森特·卡特尼于2007年提议设立，2020年被指定为法定纪念日。过去两年因疫情无法出席活动的联合国参战勇士及家属等600余人集体出席了今年的仪式。参战勇士的后代表示，我们将和韩国人一起永远地铭记他们。在当天的仪式上，6.25战争时期美军第二军需基地司令、为大韩民国重建作出贡献的理查德·惠特科姆将军（已故）被追绶国民勋章“木槿花章”。另外，包括连续34年访问釜山的詹姆斯·格伦迪在内的三名英国、荷兰参战勇士的遗骸被安葬在联合国纪念公园。韩国国务总理韩德洙在追悼词中表示，为纪念参战勇士的崇高意志，将守护韩半岛的和平。韩德洙说，将基于坚实的国防力量和牢固的韩美同盟，对北韩的武力挑衅予以强有力的应对。