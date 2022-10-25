韩工作时间十年间缩短10.3% 仍排名经合组织第五

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韩国国际广播电台报道：韩国劳动者的工作时间在过去十年间缩短超过10%，减幅是经合组织成员国平均水平的三倍多。尽管如此，韩国劳动者工作时间仍排名经合组织第五，较经合组织平均水平多约200个小时。据经合组织14日消息，去年韩国劳动者的年工作时间为1915个小时，在经合组织38个成员国中排名第五。墨西哥以2128个小时排名第一，其次分别是哥斯达黎加（2073个小时）、哥伦比亚（1964个小时）、智利（1916个小时）。德国的工作时间最短，为1349个小时。韩国的工作时间是德国的1.4倍，多566个小时。另外，丹麦（1363个小时）、卢森堡（1382个小时）、荷兰（1417个小时）、挪威（1427个小时）等欧洲发达国家的工作时间也相对较短。美国以1791个小时排名第八，日本以1607个小时排名第二十一。经合组织成员国平均水平为1716个小时，比韩国短199个小时。去年韩国工作时间较2011年缩短了10.3%（221个小时）。2011年韩国工作时间为2136个小时，在经合组织成员国中排名第一。韩国排名的下滑虽然有工作时间缩短的影响，但哥伦比亚、哥斯达黎加等国家加入经合组织的影响较大，两国分别于2018年和2021年加入经合组织。经合组织成员国平均工作时间从2011年的1772个小时缩短至去年的1716个小时，减幅为3.2%，不足韩国减幅的三分之一。由此，韩国工作时间与经合组织平均水平的差距大幅缩小。韩国从2004年起实施每周五天工作制，2018年7月起实施每周最长52小时工作制。另外，新冠疫情也使得包括韩国在内的经合组织成员国的工作时间大幅缩短。经合组织成员国平均工作时间从2019年的1742个小时缩短至2020年的1668个小时，去年反弹至1716个小时。