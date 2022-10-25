韩新冠特别应对团长：高龄层补充接种率过低令人担忧

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韩国国际广播电台报道：韩国14日起开展针对奥密克戎变异毒株BA.4和BA.5的新冠改良疫苗补充接种工作。新冠疫情特别应对团长兼国家传染病危机应对咨询委员会委员长郑锜硕强调，冬季有必要进行补充接种。郑锜硕14日在新冠特别应对团例行记者会上表示，新冠第七轮大流行已经开始，新冠死亡者在一个月内增长了将近一倍，但接种率仍停留在较低水平。郑锜硕警告说，新冠是比流感更可怕的传染病，虽然死亡率低，但传染力属于最高水平。一名流感患者可感染1-2人，而一名新冠患者则可感染15人。郑锜硕强调，60岁及以上高龄者的流感疫苗接种率为77%，但新冠疫苗冬季接种率却仅为12.7%。冬季接种率必须超过第四剂接种率（60%）。郑锜硕尤其指出，美国60岁及以上人群的冬季接种率为26%，相比之下，国内接种率之低令人担忧。有预测认为，今夏大流行期间单日新增确诊病例数最高为18万例，今冬也将类似这一水平，因此并无大碍。对此，郑锜硕指出，夏季除新冠外并无其他传染病流行，但冬季的情况有所不同。郑锜硕表示，冬季人体免疫力降低，一旦感染新冠，转化为重症的风险较高。再加上流感等多种呼吸道传染病同时流行，及时接受治疗的可能性也可能降低。另有报道称，从14日起进行接种的针对BA.4、BA.5的改良疫苗未经过临床试验。对此，郑锜硕表示，改良疫苗的原材料与已取得临床试验结果的针对BA.1的疫苗相同，只是mRNA碱基序列有所变化。郑锜硕还表示，改良疫苗经过食品医药品安全处中央药师审议委员会的咨询后获得了紧急使用授权，美国、欧洲和日本也已批准并正在进行接种，没有必要担忧。