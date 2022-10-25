拜登：《通胀削减法案》执行应考虑韩企贡献

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦分别同美国总统拜登、日本首相岸田文雄举行双边会谈。在韩国电动汽车无法获得美方补贴问题上，拜登做出了进一步表态。在日帝时期被强征劳工受害者问题上，韩日双方仅停留在原则性立场之上。继今年5月拜登访韩后，韩美两国首脑时隔六个月再次举行会谈，会谈持续了50分钟、超出预定时间。两国首脑商定，若北韩以任何形式使用核武，都将动用所有可用手段、以压倒性的力量予以应对。双方还讨论了两国在经济领域的最大问题——韩国产电动汽车无法享有美方补贴问题。尹锡悦指出，韩美间的磋商渠道正高速运转。拜登也表示，考虑到韩国企业对美国经济的贡献，应对《通胀削减法案》的执行方案进行讨论。分析认为，这较此前美方称“知晓韩方担忧”的立场更进一步，不过预计到制定具体方案还需要相当长的一段时间。另外，尹锡悦正式宣布将参加今年6月在美国主导下成立的“蓝色太平洋伙伴”（PBP）。分析指出，该组织的倡议国均为四方安全对话或奥库斯（AUKUS）成员国，韩国此举迎合了美国遏制中国的步调。韩日首脑会谈也对两国间悬而未决的问题进行了讨论。不过会后公布的成果中并未直接使用“被强征劳工受害者赔偿”这一表述，只提到“两国间悬而未决的问题”，并称两国正积极沟通，将继续进行磋商。韩日首脑还谴责北韩发射弹道导弹是严峻、重大的挑衅行为。两国首脑一致认为，为应对北韩的核与导弹项目，有必要展开合作，在联合国安理会层面予以应对，并加强韩美日安全合作。