韩流在智利盛行 首尔街落户圣地亚哥

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：在位于地球另一端的国家智利出现了一条“首尔街”。在热爱K-POP的粉丝和当地侨民的共同努力下，这条象征韩流的街道得以建成。在10月举行的2022昌原K-POP全球庆典上，共有来自全球85个国家的5000余组选手参赛，其中仅8组登上了决赛舞台。最终，来自智利的七人男团soldier捧回了大奖。soldier模仿K-POP组合的歌舞进行表演，他们甚至收到了智利总统的贺电。soldier成员表示，不久前见到了博里奇总统，他承诺将为我们提供练习场地，以更好地宣传K-POP。智利是最接近发达国家水平的南美国家，互联网普及率高，形成了拉丁美洲最大、最稳固的K-POP粉丝群体，连该国总统也是K-POP粉丝。圣地亚哥的一名居民表示，K-POP的舞蹈和音乐都很好，希望K-POP能够成为榜样，引导智利青年走正确的道路。智利掀起的K-POP热潮使得当地成为了南美韩流浪潮的中心，拉近了韩国与南美国家的地理和文化距离。在当地侨民的努力下，首尔街在圣地亚哥市中心落成。圣地亚哥雷科莱塔区区长表示，韩国和雷科莱塔区有着超过50年的交流历史，我们的政策将使这种关系延续下去。距离韩国1.8万公里的这条首尔街将成为拉丁美洲韩流的新中心地。