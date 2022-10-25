韩消防员工会检举行政安全部长官李祥敏

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韩国国际广播电台报道：在不断有批评指出梨泰院踩踏事故调查对象中排除了上级人员的情况下，消防公务员劳动组合（工会）14日以行政安全部长官李祥敏涉嫌玩忽职守和业务过失致人伤亡为由向警方进行检举。消防公务员劳动组合表示，作为灾难和安全的总负责人，李祥敏应对造成350余人伤亡的梨泰院惨案负责。消防公务员劳动组合谴责称，在接连将一线警察和消防有关人员列为参考人进行调查和列为嫌疑人被立案的情况下，负责两个机关的行政安全部长官却被排除在调查对象之外。正在对梨泰院踩踏事故进行调查的特别调查本部其间在行政安全部的责任问题上仅反复表示“正在进行法理研讨”。特别调查本部在14日召开的记者会中也仅表示，正在研讨《政府组织法》等有关法律，以确认行政安全部长官对警察状况措施等是否拥有指挥和监督权限。特别调查本部还说，即使李祥敏长官涉嫌玩忽职守，也属于《高级公职者犯罪调查处设置及运营有关法律》规定的高级公职者犯罪，如果高级公职者犯罪调查处决定进行调查，应将此案移交给调查处方面。特别调查本部从本周起正式开始传唤嫌疑人进行调查。负责梨泰院治安工作的龙山警察署前署长李林宰和事故发生当天担任首尔警察厅状况管理官的柳美真总警将首先接受调查。