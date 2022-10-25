调查显示：一只炸鸡的热量相当于成人每日推荐摄入量的1.5倍

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韩国国际广播电台报道：调查显示，目前在市面上出售的炸鸡每只所含的热量最高可达成年男女每日推荐摄入量的1.5倍。虽然根据炸鸡的种类而有所不同，但钠含量最高达每日标准值的2.4倍，胆固醇含量高达3倍。据KBS报道，韩国消费者院对受到消费者青睐的连锁炸鸡品牌的24种产品进行的调查结果显示，一只炸鸡的热量至少为1550千卡，最高为3100千卡。3100千卡是成年女性每天所需能量1.5倍以上的热量。在钠含量方面，一只炸鸡的钠含量最高达到4800毫克，是每日推荐量的2.4倍多。在调查对象中，韩国炸鸡连锁品牌“NENE炸鸡”的酱油蒜味炸鸡的钠含量最高，为513毫克/100克，校村的原味炸鸡钠含量最低，为257毫克/100克。胆固醇含量最高的是Goobne芝士脆片炸鸡，每只含909毫克胆固醇。而BBQ的酱油蒜味炸鸡胆固醇含量最低，为541毫克，但同样达到了标准值的1.8倍以上。即使只吃半只炸鸡，也会平均摄取到相当于每天所需热量一半和达标准值80%的钠，以及相当于标准值1.1倍的胆固醇。韩国消费者院食品微生物组组长洪俊培(音译)表示，炸鸡的脂肪含量高，添加的调料中含有大量的钠和糖，因此有必要调节一次性的摄取量。韩国消费者院表示，在十家调查对象企业中，有六家企业尚未标明炸鸡营养成分信息，呼吁相关企业予以标注。