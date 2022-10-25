万维网创始人荣获“首尔和平奖”

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：英国计算机科学家、万维网创始人蒂姆·伯纳斯·李14日荣获“首尔和平奖”。首尔和平奖文化财团当天在首尔奖忠洞新罗酒店举行的“2022年第16届首尔和平奖”颁奖仪式上向万维网联盟主席蒂姆·伯纳斯·李颁发了奖项。首尔和平奖文化财团已于今年9月确定了授奖人选。该财团表示，1989年蒂姆·伯纳斯·李开发并普及了万维网，不仅让人们能够普遍使用网络，而且在这之后还通过开放源代码Solid项目展开了确保数据人权的和平运动。蒂姆·伯纳斯·李通过Solid的开源项目，促进了防止黑客、伪造、保护个人信息的工作，目标是构筑个人可以控制数据使用权的网络生态系统。万维网联盟主席蒂姆·伯纳斯·李在当天的颁奖仪式上表示，自己对能够获此殊荣感到无比的荣幸，并为自己在实现数据主权方面取得成绩而获得首尔和平奖感到非常高兴。他表示，当今世界面临着不稳定、不平等且对技术滥用感到担忧的情况，而实现数据主权为自主管控数据、免遭技术滥用侵害、实现个人的目的和自律权发挥了建设性作用。蒂姆·伯纳斯·李强调，应为确保数据主权竭尽全力。首尔和平奖旨在弘扬首尔奥林匹克和平精神，于1990年创立。前联合国秘书长潘基文、前德国总理默克尔等领导人曾荣获该奖项。在获奖者中，前联合国秘书长科菲·安南等四位人士还在获得首尔和平奖后荣获了诺贝尔和平奖。