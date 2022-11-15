韩中首脑时隔三年举行峰会

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与中国国家主席习近平当地时间15日下午5点在印尼巴厘岛会晤，宾主双方就相互关心的问题广泛而深入地交换了意见。尹锡悦总统表示，韩国政府将与中方保持密切沟通，为实现以相互尊重和互惠为基础的成熟的韩中关系进行合作。他说，两国首脑通过今年3月的电话交谈和8月的韩中建交30周年贺信互换，就开启新的韩中合作时代达成了共识。尹锡悦总统表示，韩方愿以今年韩中建交30周年为契机，同中国发展基于相互尊重和互利成熟的关系，这符合两国共同利益。韩方希望同中方保持各层级交往，加强人文交流，增进两国民间友好，维护自由贸易体制，合作应对全球性挑战。尹锡悦总统表示，包括经济、人际交流在内，期待在韩半岛实现地区和平与稳定，并就气候变化和能源安全等全球问题上进行相互沟通与合作。中国国家主席习近平在韩中首脑会谈上指出，中韩是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴，在维护地区和平、促进世界繁荣方面负有重要责任，也有广泛利益交集。今年是中韩建交30周年。30年历史表明，中韩关系健康稳定发展符合两国人民根本利益。中方愿同韩方一道，维护、巩固、发展好中韩关系，为地区和世界提供更多稳定性。 习近平主席表示，双方要加强战略沟通，增进政治互信。中韩经济高度互补，要推进发展战略对接，实现两国共同发展繁荣。