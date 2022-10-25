韩中时隔三年举行首脑会谈 尹锡悦结束东南亚巡访回国

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与中国国家主席习近平当地时间15日以出席二十国集团（G20）领导人峰会为契机在印度尼西亚巴厘岛举行首脑会谈。这是两国时隔三年举行首脑会谈。两位首脑均表示，韩中互为重要伙伴，但在安全领域存在意见分歧。这是尹锡悦就任总统以来，韩中首次举行首脑会谈。尹锡悦在会谈中强调基于相互尊重的成熟的韩中关系。尹锡悦表示，愿同中方就韩半岛及地区和平与稳定、气候变化、能源安全等全球问题进行沟通、保持合作。尹锡悦还表示，韩国政府追求基于普遍价值和国际规范的国际社会的自由、和平与繁荣，并呼吁中方发挥应有的作用。习近平强调韩国在地缘政治上所处的地位，期待两国加强沟通与合作。习近平指出，世界已进入新的动荡变革期，国际社会面临着前所未有的挑战。而韩中是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴。但双方就核心议题之一的北韩核导问题存在意见分歧。尹锡悦表示，北韩近期接连发动导弹挑衅，呼吁中方对此问题更积极地发挥建设性作用。对此，习近平仅表态原则性立场称，中方愿维护和平，并希望南北韩改善关系。习近平还对韩方的对北政策“大胆构想”提出前提条件称，若北韩作出回应，中方也将予以支持。在结束韩中首脑会谈后，尹锡悦也结束为期六天的东南亚巡访，于16日上午抵达韩国。