尹锡悦结束东南亚首访回国

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦结束为期六天的东南亚首访日程，于16日上午抵达韩国。尹锡悦乘坐的“空军一号”专机16日上午6时40分许抵达城南首尔机场。尹锡悦归国途中并未在机内另行举行记者会。在此次巡访期间，尹锡悦分别出席了韩美、韩日、韩美日首脑会谈，韩中也时隔三年举行首脑会谈。韩美日举行首脑会谈后首次发布了涵盖安全和经济事宜的联合声明。在韩美首脑会谈中，美国总统拜登就解决《通胀削减法案》对韩国产电动汽车不利问题表达了更为积极的立场。在韩中首脑会谈中，两位首脑重申两国重要的伙伴关系。尹锡悦还呼吁中方为遏止北韩挑衅发挥建设性且积极的作用。尹锡悦于11日-13日在柬埔寨金边出席东盟峰会，发布了韩国版印度-太平洋战略。14日-15日，尹锡悦在印度尼西亚巴厘岛出席二十国集团（G20）领导人峰会和二十国集团成员国主要企业界人士参加的“B20峰会”，提议通过数字转型克服当前面临的各种综合性危机，并克制粮食及能源领域过度的保护主义。不过从尹锡悦出访前开始，由于总统室不允许MBC采访人员同乘总统专机，且巡访期间尹锡悦夫人金健熙（音译）女士的活动引发争议，政界也争论四起。随后，尹锡悦将继续在韩国国内开展外交日程，17日将举行韩国与荷兰首脑会谈，18日将举行韩国与西班牙首脑会谈。