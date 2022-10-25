韩在野党：尹锡悦此次海外巡访成果乏善可陈

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韩国国际广播电台报道：针对韩国总统尹锡悦为期六天的东南亚巡访，在野党共同民主党国会代表朴洪根指出，为了国家利益，本希望总统此次出访能取得成果，但巡访成果实在乏善可陈。共同民主党国会代表朴洪根16日在最高委员会会议中表示，总统此次巡访期间只字未提在国际社会获得高度评价的文在寅政府的“新南方政策”和“新北方政策”。韩日首脑会谈也未能在过去历史问题上取得任何进展。朴洪根表示，日本连一句道歉都没有的《韩日军事情报保护协定》(GSOMIA)报告令人感到屈辱，通过日本媒体获悉首脑会谈的消息也令人感到尴尬，让人不得不担忧个中内幕。朴洪根还指出，韩美首脑会谈这次也没能取得成果，美国总统拜登仅就《通胀削减法案》问题表达了原则性立场，而结果并没有什么不同。朴洪根强调，尹锡悦政府已数次错失机会，目前美国中期选举已结束，若以美国政府和国会为对象开展外交，应取得明确的成果。相反，执政党国民力量党非常对策委员长郑镇硕则评价尹锡悦为期六天的东南亚巡访为此前陷入胶着的外交打通了局面。郑镇硕16日在社交网站发文称，文在寅政权五年期间的韩美同盟有名无实。而金健熙（音译）女士挽住拜登总统的手臂时，拜登总统露出了爷爷般灿烂的微笑，这象征着复原了的韩美同盟。