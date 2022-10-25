韩中时隔三年举行首脑会谈 尹锡悦结束东南亚首访回国

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：以举行二十国集团（G20）领导人峰会为契机，韩国总统尹锡悦与中国国家主席习近平15日在印度尼西亚巴厘岛会晤。这是韩中时隔三年举行首脑会谈。两位首脑均表示韩中互为重要伙伴，但在安全领域仍存在意见分歧。韩中首脑时隔三年会晤，这也是尹锡悦就任总统后，两国首次举行首脑会谈。尹锡悦在会谈中强调基于相互尊重的成熟的韩中关系。尹锡悦表示，愿同中方就韩半岛及地区和平与稳定、气候变化、能源安全等全球问题进行沟通、保持合作。尹锡悦还表示，韩国政府追求基于普遍价值和国际规范的国际社会的自由、和平与繁荣，并呼吁中方发挥应有的作用。习近平强调韩国在地缘政治上所处的地位，期待两国加强沟通与合作。习近平指出，世界已进入新的动荡变革期，国际社会面临着前所未有的挑战。而中韩是搬不走的近邻，也是分不开的合作伙伴。但双方就核心议题之一的北韩核导问题出现意见分歧。尹锡悦表示，北韩近期接连发动导弹挑衅，呼吁中方发挥更积极和建设性的作用。对此，习近平虽表示韩中两国在韩半岛问题上拥有共同利益，但仅表态原则性立场称，中方愿维护和平，并希望南北韩改善关系。习近平还对韩方的对北政策“大胆构想”提出前提条件称，若北韩作出回应，中方也将予以支持。有评价认为，在北韩挑衅加剧军事紧张的情况下，韩中首脑会面本身就将成为一种对北信息。尹锡悦在此次为期六天的东南亚巡访期间还相继举行了韩美、韩日、韩美日和韩中首脑会谈，在结束各项外交日程后，尹锡悦于16日上午搭乘专机抵达韩国。