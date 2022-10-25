韩第三次疫中高考17日举行

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韩国国际广播电台报道：韩国2023学年度大学修学能力考试17日上午8时40分起在全国84个考区的1370余个考场开始。今年的考试与去年相同，按照国语（上午8时40分-10时）、数学（上午10时30分-12时10分）、英语（下午1时10分-2时20分）、韩国史及探索（社会、科学、职业）（下午2时50分-4时37分）、第二外语/汉字（下午5时05分-5时45分）的顺序进行。重症视觉障碍学生的应试时间将是普通考生的1.7倍，考试结束时间为晚9时48分。以报名人数为准，今年共有50.8030万名考生应试，较去年减少1791人。其中，在校生为35.0239万人（占比68.9%），较去年减少10471人；已毕业考生为14.2303万人（28.0%），较去年增加7469人；鉴定考试考生为15488人（3.1%）。已毕业考生和鉴定考试考生人数总计占比31.1%，是1997学年度（33.9%）以来的最高值。继去年之后，今年的考试再次采用文理统一的方式进行。在国语科目中，考生不分文理均须参加“阅读和文学”考试，并在“演讲和写作”、“语言和媒体”中任选一门参加考试。在数学科目中，考生均须参加数学Ⅰ、数学Ⅱ考试，可选科目为“概率和统计”、“微积分”和“几何”。国语科目中，选择“演讲和写作”的考生占65.9%，选择“语言和媒体”的考生占34.1%。数学科目中，选择“概率和统计”的考生占50.0%，选择“微积分”、“几何”的考生分别占43.7%和6.3%。今年是第三次在疫情中进行高考。考场分为普通考生用和隔离对象（确诊）考生用。普通考生考场总计1265个，供没有出现发烧等新冠疑似症状的考生使用。出现疑似症状的非隔离对象考生则在单独设置的考点应试。11日以后确诊的考生在全国110所学校和25家医院设置的考场应试。据教育部统计，11日-15日共有1817名报名考生确诊。截至16日0时，在医院考点应试的考生为3人。今年是首次允许确诊考生在考试当天外出前往另行设置的考场参加考试。截至去年，确诊考生均在医院或生活治疗中心应试。所有考生和监考人员在考试期间均须佩戴口罩。午餐时间将发放设置在课桌上的隔板，学生自行安装后就餐，餐毕返还。19日起，各高校将展开自主招生面试等日程。考试成绩将于12月9日公布。