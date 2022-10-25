韩时隔四年参与联合国北韩人权决议案共同提案

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韩国国际广播电台报道：谴责北韩人权侵犯行为的人权决议案在联合国大会负责人权事务的第三委员会获得通过，并将于12月提呈联合国大会全体会议。这是联合国大会第三委员会连续第18年通过北韩人权决议案，韩国也时隔四年出现在了共同提案国名单内。联合国大会第三委员会通过了谴责并要求改善北韩广泛的人权侵犯行为的北韩人权决议案。决议案以不经投票、全场一致同意的方式获通过。此次决议案除谴责酷刑、任意拘禁、绑架行为并建议制裁责任人等原有内容外，还添加了敦促向遗属和有关机构公开所有信息的内容，反映了韩国政府在西海公务员遭射杀事件上的要求。欧盟成员国是此次决议案的发起国，韩国自2018年后时隔四年参与共同提案。北韩常驻联合国代表金星提出强烈反驳称，决议案的通过是政治性谋略，韩国政府在联合国利用人权问题大做文章，以躲避近期发生的大型踩踏事故所引起的国内外批判。金星表示，韩国政府的内部管理能力不足，引发了可说是“人祸”的前所未有的踩踏事故。韩国为躲避来自国内外的批判，不惜在联合国利用人权问题进行政治对决。对此，韩国常驻联合国副代表裴钟仁（音）即刻反驳说，北韩的这番发言荒谬至极，正体现出北韩对人权的轻视。裴钟仁指出，北韩在国际社会哀悼遇难者期间也持续进行导弹挑衅。韩国政府正竭尽全力为遇难者遗属提供援助，力求查明真相并防止类似事故再次发生。北韩人权决议案将于12月提呈联合国大会全体会议。