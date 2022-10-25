国际原子能机构：丰溪里核试验场三号坑道仍存在活动迹象

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：北韩会否进行第七次核试验引人注目。对此，国际原子能机构表示，位于咸镜北道吉州郡的丰溪里核试验场三号坑道仍存在活动迹象，不过四号坑道并无异常动向。国际原子能机构定期理事会会议当地时间16日在奥地利维也纳举行。总干事拉斐尔·格罗西在会上表示，丰溪里核试验场已做好为核试验提供支援的准备。格罗西表示，根据我们对北韩核项目的持续监视，试验场三号坑道附近持续出现活动迹象。另外，通往四号坑道入口的道路被重建，但此后坑道内部未出现挖掘等活动迹象。格罗西就平安北道宁边核设施指出，5兆瓦核反应堆和离心机浓缩设施正持续运转。不过北韩放射化学研究所的废弃物处理、保养维修活动自今年9月底之后暂停。9月，宁边试验用轻水反应堆冷却系统出现了测试迹象，10月轻水反应堆的冷却水排出口被更换。格罗西强调，北韩持续开展核项目明确违反联合国安理会决议，对此感到非常遗憾。我们敦促北韩全面履行《不扩散核武器条约》（NPT）的全面保障协定。全面保障协定通过独立检验确保核设施或核物质不被用于军事目的，国际原子能机构负责确保《不扩散核武器条约》签署国执行该协定。北韩于2003年1月宣布退出《不扩散核武器条约》，2009年以后由于北韩的拒绝，国际原子能机构对其核设施的现场检查工作全面停止。