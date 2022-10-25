北韩时隔八天再射弹道导弹 抗议美加强延伸威慑

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韩国国际广播电台报道：北韩17日向东海海域发射1枚短程弹道导弹。韩国联合参谋本部表示，北韩17日上午10时48分许从江原道元山一带向东海海域发射1枚短程弹道导弹。导弹飞行距离为240公里、射高为47公里、射速为4马赫。这是北韩时隔八天再次进行武力挑衅。此前本月9日下午3时31分许，北韩从平安南道肃川向东海海域发射1枚短程弹道导弹。北韩发射导弹后，韩国军方立即与美国召开合作会议，共享有关情况。目前，韩国军方正追踪和监视北韩动向，并维持牢固的应对态势。北韩外务相崔善姬在17日北韩发射导弹之前发表谈话，称美国越是执着于加强提供延伸威慑力、越是加强在朝鲜半岛（韩半岛）及地区的挑衅和虚张声势的军事活动，朝鲜也将与之相应地采取更为猛烈的军事应对行动。崔善姬称，数天前，美国、日本和南朝鲜举行三方首脑会谈，将其侵略性战争演习所引起的我方合法、正当的军事应对措施定义为“挑衅”，并大放厥词称将加强提供延伸威慑力和进行强有力、果断的应对，我方对此提出严正警告。韩国总统尹锡悦、美国总统拜登和日本首相岸田文雄13日在柬埔寨金边举行三方首脑会谈。会谈后公布的联合声明指出，三国将为加强对北延伸威慑力展开合作。若北韩执意进行核试验，将面临国际社会强有力、坚决的应对。三国还表示，将交流北韩导弹实时信息。在随后举行的韩美首脑会谈中，尹锡悦和拜登对北韩的挑衅行为表示担忧。分析认为，北韩此次射导旨在针对韩美和韩美日合作。此前，北韩在韩美大规模联合空中演习“警戒风暴”(Vigilant Storm) 期间的11月2日-5日发射多达35枚导弹，对演习表示强烈抗议，其中1枚导弹还首次坠落在北方界线以南海域。