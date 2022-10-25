韩政府：欢迎联大第三委员会通过北韩人权决议案

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韩国国际广播电台报道：韩国政府对联合国大会负责人权事务的第三委员会通过北韩人权决议案表示欢迎。外交部当天在以发言人名义发布的评论中表示，包括韩国在内的63个国家共同提案的北韩人权决议案继去年后再次在联合国大会第三委员会以全场一致的方式获通过，对此表示欢迎。政府就今年决议案的内容表示，韩方注意到，决议案敦促北韩就针对他国国民的人权侵犯行为向遗属及有关机构公开所有信息。评论指出，此次决议案还包括了被遣返北韩居民不应成为强迫失踪、任意处刑、酷刑、不正当待遇及不符合国际规范的人权侵犯行为的对象这一内容。评论表示，正如决议案所指出，韩方对新冠疫情应对措施导致北韩境内人权和人道主义状况恶化深感担忧，敦促北韩遵循联合国大会决议案的建议，立刻采取实质性措施，改善北韩居民的人权和人道主义状况。此次决议案对北韩境内被报告存在针对他国国民的非人道主义待遇、未经审判的处刑等人权侵犯行为表示强烈担忧，并敦促北韩向遗属和有关机构提供所有有关信息。这可被解读为与西海公务员遭射杀事件有关，关于被遣返北韩居民的内容则可适用于脱北渔民被遣返事件。在关于上述表述的协商过程中，韩国政府的意见得到了反映。韩国政府出于对南北关系的考虑，从2019年到去年未参加联合国北韩人权决议案的共同提案。不过新成立的尹锡悦政府重视在国际社会公开讨论北韩人权问题，今年重新参与共同提案并积极参与了欧盟主导的决议案内容协商。11月初决议案内容公开当时，共有46个共同提案国，投票时增至63个。该决议案将于12月提呈联合国大会全体会议。