韩半岛和平交涉本部长：北韩3月窃取8300亿韩元加密货币 应制定根除对策

Photo : YONHAP News

韩国国际广播电台报道：韩国外交部韩半岛和平交涉本部长金健17日表示，窃取加密货币问题是北韩武力威胁的根源所在，应制定根除北韩非法网络活动的方案。金健当天上午出席在首尔光化门四季酒店举行的第二次应对北韩网络威胁韩美工作组会议并致贺词。金健表示，北韩每年通过非法网络活动窃取大量用于武力挑衅的资金。金健具体列举了据推定为北韩所为的各类勒索软件和黑客攻击事件，并指出，北韩今年3月对游戏公司Axie Infinity进行了黑客攻击，窃取了价值6.2亿美元（约折合8300亿韩元）的加密货币。金健表示，北韩仅今年上半年就发射了31枚弹道导弹，耗费金额据推算在4亿美元-6.5亿美元之间。金健指出，不少专家认为，东南亚国家的加密货币市场规模快速扩大，有可能成为北韩黑客攻击的目标，应有更多国家关注北韩的网络威胁。外交部北核外交企划团长李泰雨在欢迎词中表示，不能将北韩的非法网络活动看作是只发生在网络空间的金融犯罪行为，应对北韩网络威胁事关国际社会的和平与稳定。美国国务院对北韩政策特别副代表正·朴在欢迎词中表示，北韩是活跃窃取他国、企业和个人财产的最臭名昭著的国家之一。加强防御不仅能够保护我们自身，还能防止北韩将非法盗取的资金用于武器开发项目。另外，金健在现场与记者见面时就北韩外务相崔善姬当天早些时候发表的谈话表示，若北韩真心严肃看待该问题，解决方法是参与对话。金健表示，我们正以灵活、开放的姿态推进对话，也制定了北韩核问题路线图“大胆构想”，敦促北韩尽快予以回应。