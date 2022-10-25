首尔公寓价格下跌0.47% 跌幅连续两周创新高

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韩国国际广播电台报道： 首尔公寓价格连续两周出现2012年5月有关统计实施以来的最大跌幅。据韩国房地产院消息，11月第二周（以14日为准）首尔公寓价格下跌0.46%。首尔公寓价格上周下跌0.38%，为有关统计实施以来的最大跌幅，本周跌幅扩大0.08个百分点。从本周的统计数据来看，芦原区公寓价格以月溪洞、中溪洞的大型楼盘为主下跌0.74%。道峰区以放鹤洞、仓洞的旧楼盘为主下跌0.67%。江北区以弥阿洞、樊洞的大型楼盘为主下跌0.63%。城北区以贞陵洞、吉音洞、下月谷洞的楼盘为主下跌0.51%。松坡区以蚕室洞、新川洞、文井洞的主要大型楼盘为主下跌0.60%。江东区以岩寺洞、高德洞的大型楼盘为主下跌0.49%。衿川区以秃山洞、加山洞的主要楼盘为主下跌0.49%。韩国房地产院表示，由于市场预计加息基调将维持一段时间，观望情绪持续，买家仅对部分进一步下调价格的急售房屋进行咨询，导致公寓价格跌幅较上周扩大。另外，仁川地区公寓价格下跌0.79%、京畿道下跌0.59%，跌幅均较上周有所扩大。本周全国公寓传贳价格下跌0.53%，首尔下跌0.59%。韩国房地产院表示，进一步加息的可能性促使租客更倾向于寻找半传贳和月租房屋，对传贳房的需求骤减。再加上部分待售房屋转换为传贳出租，导致房源大量积压，使交易价格进一步下跌。