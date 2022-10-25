韩追加认定180起新冠疫苗不良反应补偿案例 累计2.17万起

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韩国国际广播电台报道：韩国新增180起新冠疫苗接种不良反应政府补偿案例，累计超过2.17万起。预防接种损失补偿专门委员会17日表示，本月15日召开的第21次补偿委员会会议对1885起不良反应损失补偿申请进行审议，并决定对其中的180起予以补偿。由此，委员会完成了90544起补偿申请中73842起的审议工作，并决定对包括12起死亡案例在内的21765起予以补偿。补偿对象中，437人的不良反应疑似与注射新冠疫苗有关，但因证据资料不足，难以判定是否存在因果关系，政府决定向其提供医疗费支援。另有6人为死亡抚恤金支援对象。47人为尸检认定死因不明的抚恤金支援对象，其中39人的抚恤金发放工作已完成。有意申请疫苗接种损失补偿者须在医生报告不良反应后，由当事人或监护人向管辖地保健所提交所需材料。申请流程和所需材料可参考新冠预防接种官网（https://ncov.kdca.go.kr），或致电疾病管理厅呼叫中心（1339）咨询。另外，以17日为准，高风险感染设施的冬季新冠疫苗补充接种率为12.3%，60岁及以上高龄者为13.8%。最近四周内，高风险感染设施总计报告7224例新冠确诊病例，疗养医院报告的新冠死亡者数占到所有死亡者人数的22.5%。防疫部门表示，高龄者的重症转化率和死亡率最高，为提高高风险群体的疫苗接种率，将从11月21日下周一起开展为期一个月的集中接种工作。另据中央防疫对策本部透露，以17日0时为准，韩国新增55437例新冠确诊病例，累计确诊2641.2901万例。新增确诊病例数较16日公布的数值减少1.1万余例，但较上周同一天增加80例。以周四公布的数值为准，是九周以来的最大值。正接受住院治疗的危重病例为380例，较前一天减少31例，连续13天超过300例。死亡者新增67人，为9月25日（73人）以来的最大值。累计死亡29862人，累计死亡率为0.11%。