尹锡悦同沙特王储会晤 就韩方扩大参与沙特“新未来城”项目达成一致

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦同沙特阿拉伯王储兼首相穆罕默德·本·萨勒曼会晤，双方就扩大韩国对沙特正在推进的“新未来城”项目等城市基础设施开发领域的参与达成了一致。两位首脑还商定扩大并发展在军工产业和未来能源领域的合作。据总统室消息，尹锡悦总统17日在位于首尔汉南洞的总统官邸同穆罕默德·本·萨勒曼王储举行会谈，双方就发展两国关系、增进实质性合作的方案以及韩半岛和中东地区局势广泛且深入地交换了意见。尹锡悦在会谈中表示，沙特作为韩国在中东地区的最大贸易伙伴和海外建设业的伙伴国家，是韩国经济、能源安全的核心同行者。当前沙特正通过“2030愿景”开启崭新的未来，正是推动两国关系更上一个台阶的恰当时机。对此，穆罕默德·本·萨勒曼回答说，两国建交以来，韩国企业为沙特国家基础设施发展作出了巨大贡献，希望基于在这一过程中积累起来的信任，加强与韩国的合作关系，实现“沙特2030愿景”。穆罕默德·本·萨勒曼尤其指出，希望大幅加强与韩国在能源、军工产业、基础设施和建设三大领域的合作。总统室表示，两国决定以此次会谈为契机，将两国关系进一步发展为“面向未来的战略伙伴关系”。两国首脑还商定设立“战略伙伴关系委员会”，以更系统地推进两国合作项目。“沙特2030愿景”是穆罕默德·本·萨勒曼提出的“新未来城”等超大型新城市建设项目，旨在摆脱沙特以石油为中心的经济结构。该项目的投资额高达5000亿美元、约折合670万亿韩元，全球主要企业均表达了参与意向。