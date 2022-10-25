西班牙首相出席韩西商务论坛

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韩国国际广播电台报道：正在韩国进行访问的西班牙首相佩德罗·桑切斯18日出席在首尔召开的韩国-西班牙商务论坛。产业通商资源部当天表示，西班牙首相桑切斯和西班牙工业、贸易与旅游大臣雷耶丝·马罗托以及韩国产业通商资源部长官李昌洋等100余人出席了西班牙商会在首尔钟路区四季酒店主办的商务论坛。以桑切斯访韩为契机举行的此次活动旨在扩大两国企业界人士的合作。参加论坛的还有大韩商工会议所常任副会长禹泰熙、西班牙商会首席执行官尹玛库拉达·里埃拉·艾瑞妮，以及三星物产、SK Lubricants、空客等两国经济界和主要企业的有关人士。产业通商资源部长官李昌洋致贺词时表示，从经济规模和潜力来看，两国极具扩大经济合作的潜力。李昌洋指出，西班牙汽车产业极具优势，期待两国在未来汽车转型方面扩大合作。李昌洋还说，目前两国优秀企业持续对太阳能和海上风力项目进行相互投资，期待扩大双方在可再生能源领域的合作。出席活动的企业界人士在商务圆桌会议中分享了进军两国市场的经验，并就各企业的关心事项与合作方案进行了讨论。论坛结束后，李昌洋与西班牙工业、贸易与旅游大臣马罗托会面。马罗托评价说，两国企业在新冠疫情之下也持续保持了交流与合作。以桑切斯首相访韩为契机，期待两国进一步扩大经济合作。李昌洋提及西班牙政府积极招商引资促成韩国电池原材料企业ILJIN Materials决定向西班牙投资，并呼吁西班牙政府继续对韩国企业扩大进军当地市场给予关注和支持。