韩与西班牙举行首脑会谈 商定对未来产业合作提供支持

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韩国国际广播电台报道：韩国总统尹锡悦与西班牙首相佩德罗·桑切斯举行首脑会谈，商定加强两国在尖端产业和建设等领域的合作。尹锡悦18日在龙山总统室同西班牙首相举行首脑会谈。在会后召开的联合记者会上他表示，西班牙与韩国的经济规模相似，是拥有卓越产业竞争力的欧洲的经济大国，我和桑切斯首相共同认为两国间具有无限的经济合作潜力。尹锡悦表示，自己与桑切斯首相就推动两国战略伙伴关系扎根的方案深入进行了讨论，并对最近两国企业间的相互投资与交流合作扩大至包括电动汽车电池、太阳能和风能等可再生能源领域在内的未来战略产业表示欢迎，两国商定在政府层面继续提供必要的支持。尹锡悦说，韩国和西班牙是海外建设订单强国。期待此次两国出口金融机构签署合作谅解备忘录（MOU）能进一步加强两国企业共同进军世界市场的基础。尹锡悦还说，双方共同认为两国国民间的交流是两国关系发展的基础。双方商定，为进一步扩大两国今后在旅游、文化合作等各领域的人际交流，将继续提供必要的支持。尹锡悦还同桑切斯就安全问题交换了意见 。尹锡悦说，韩方强烈谴责近期北韩以史无前例的频率和强度发射弹道导弹。就在不久前的当天上午，北韩也发射了洲际弹道导弹。自己与桑切斯首相商定将保持密切合作，促使国际社会团结一致采取应对措施。西班牙首相桑切斯对韩方的盛情款待表示感谢。桑切斯说，在过去几年时间里，西韩双边关系日趋紧密，双方各类高级别互访频繁，两国外交和国民之间也频繁交流。桑切斯还对梨泰院踩踏事故表示哀悼，并向遇难者遗属致以深切慰问。