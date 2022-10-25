卡塔尔世界杯开幕 韩国队时隔12年冲击16强

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韩国国际广播电台报道：2022年国际足联卡塔尔世界杯盛大开幕。当地时间20日下午5时40分，卡塔尔世界杯开幕式在海湾球场隆重举行。开幕式上首先亮相的是在沙漠中向全世界足球粉丝致意的摩根·弗里曼和战胜了尾部回归综合征的加尼姆·阿尔·穆夫塔。接下来是精彩的文艺表演，参赛国的助威歌曲被重新编曲并以海湾地区的传统舞蹈表现出来.各支代表队的球衣和历届世界杯吉祥物也先后登场。随后,本届世界杯吉祥物La’eeb的巨型气球出现在舞台上，防弹少年团成员柾国亮相，现场氛围开始沸腾。身穿黑色服装的柾国献唱了卡塔尔世界杯主题曲《梦想者》(Dreamers)，途中卡塔尔歌手Fahad Al-Kubaisi登台、与柾国共同演唱，将现场气氛推向了最高潮。紧接着，卡塔尔埃米尔哈迈德·本·哈利法·阿勒萨尼宣布世界杯开幕，世界杯巨型会徽出现在舞台上。卡塔尔世界杯是首届在阿拉伯地区举办的世界杯，也是首届在北半球冬季举行的世界杯。通过激烈预赛入围的32支球队被分为8个组，将在卡塔尔的8个体育场进行小组赛、16强、8强、4强、决赛总计64场比赛。韩国队和葡萄牙、乌拉圭、加纳被分在H组。韩国队首场小组赛将于韩国时间24日晚10时进行，对手为乌拉圭队。接下来韩国队将在28日晚10时和12月2日分别迎战加纳队和葡萄牙队，时隔12年冲击16强。英超得分王孙兴慜、意甲顶级后卫金玟哉等多名欧洲派选手代表韩国出战，被誉为有史以来最华丽阵容。