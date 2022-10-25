金正恩女儿首亮相 一同观摩洲际弹道导弹发射

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韩国国际广播电台报道：北韩公开了“火星-17型”洲际弹道导弹的发射场面，北韩国务委员长金正恩的女儿也初次亮相。照片显示，金正恩牵着一名女孩注视着“火星-17型”导弹，二人一同参观了导弹仓库，并以即将发射的“火星-17型”导弹为背景进行对话。据北韩媒体报道，这名女孩是金正恩的女儿。北韩朝鲜中央电视台报道称，金正恩委员长携心爱的子女和女士（李雪主）亲临现场并指导试验发射的全过程。北韩最高领导人公开未成年子女的情况十分罕见。一直以来，北韩最高领导人连子女的出生情况都予以保密，以保护子女免于绑架、暗杀等危险。一名脱北者表示，北韩领导人的子女从未公开亮相过，这次一起去观摩导弹发射，几乎是不可想象的。据了解，金正恩的子女分别出生于2010年、2013年和2017年。据推测，此次亮相的女儿是出生于2013年的金珠爱（音）。金正恩女儿通过北韩朝鲜中央电视台向全国公开。分析认为，此举旨在炫耀“火星-17型”是安全和用于保障下一代安全的战略武器。建国大学统一人文学研究团教授全荣善（音）指出，此举是为了让北韩居民深刻感受到革命家庭正代表人民做斗争，也能够营造出交给后代一个安全国家的效果。另有分析认为，此举还可对外冲淡金正恩作为北韩人权问题责任人、开发大规模杀伤性武器的独裁者形象。