金正恩现场指导“火星-17型”导弹发射 B-1B轰炸机参与韩美演习

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韩国国际广播电台报道：北韩主张18日发射的导弹是“火星-17型”新型洲际弹道导弹，并公开了有关视频。北韩国务委员长金正恩现场指导导弹发射，并表示将以核武回应核武。另外，韩美19日投入美军战略轰炸机实施应对演习。北韩公开了包括“火星-17型”发射全过程的纪录片。北韩朝鲜中央电视台报道称，主体朝鲜的不可抗力正延伸向宇宙万里。北韩称，“火星-17型”升至上空6000公里后飞行了将近1000公里，随后准确落入东海公海目标水域。若按照正常角度发射，这枚导弹将可覆盖美国本土全境。金正恩亲临发射现场指导，时隔一个多月公开亮相。金正恩称，针对朝鲜的军事应对游戏意味着自我毁灭。他还威胁称，美国若执着于向同盟国加强提供延伸威慑力和开展战争演习，朝方的军事应对行动将变得更具攻击性。北韩朝鲜中央电视台报道称，金正恩委员长明确指出，要果断地以核武回应核武、以正面对决回应正面对决。与此同时，北韩首次提到了洲际弹道导弹部队。今年6月，北韩公开了战术核运营部队，此次则公开了战略核运营部队。统一研究院北韩研究室长洪珉（音译）指出，可以认为北韩的导弹运营体系分为针对美国的战略核系统和针对韩日的战术核系统，各系统均存在导弹运营部队编制，目前正在加强实战能力。韩美18日实施了针对北韩移动发射车的打击训练，19日投入战略轰炸机B-1B，时隔两周再次进行联合空中演习。B-1B进入韩国防空识别区，同韩军的F-35A、美军的F-16组成编队飞行。韩国军方表示，此次演习通过压倒性的战斗力再次展示了韩美联合防卫能力和态势，以及美国履行防御韩半岛承诺的坚定决心。