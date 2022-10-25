G7敦促安理会进一步对北采取重大措施 欧盟谴责北韩射导

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韩国国际广播电台报道：七国集团（G7）当地时间20日对北韩发射洲际弹道导弹表示强烈谴责，并敦促联合国安理会进一步采取重大措施。七国集团外长当天下午发布联合声明，强调包括联合国安理会进一步采取重大措施在内，国际社会应团结、坚决地应对北韩的行动。声明还敦促所有国家全面、有效地履行联合国安理会针对北韩的措施和制裁，并将北韩所引起的大规模杀伤性武器危险作为紧急优先事项予以处理。声明指出，北韩不计后果的行动是其正进行核活动的证据，也明确表现出了北韩发展核武器和导弹能力、推动其多样化的野心。声明还指出，包括多枚洲际弹道导弹和飞越日本上空的中程弹道导弹在内，北韩在2022年实施的前所未有的非法弹道导弹发射行为对地区和国际和平与安全构成了严重威胁，削弱了国际核不扩散机制。声明表示，七国集团和韩国、日本紧密团结在一起，敦促北韩停止引发动荡的行为。欧盟27个成员国也于当地时间19日发布联合声明，对北韩极度危险、非法和不计后果的行为深表担忧。欧盟还敦促北韩立刻停止违反联合国安理会决议、加剧紧张的行为。安理会将于当地时间21日召开公开会议，讨论北韩核不扩散问题。今年5月，安理会为应对北韩的洲际弹道导弹发射，在美国的发起下就对北追加制裁决议案进行了表决，但因中国和俄罗斯行使否决权而告吹。分析认为，中俄在此次会议上也很有可能表示反对。韩国联合参谋本部此前表示，韩国时间18日上午10时15分许，北韩在平壤顺安一带向东海海域发射一枚“火星-17型”洲际弹道导弹。据分析，导弹飞行距离约为1000公里、射高约为6100公里、射速约为22马赫，可打击美国本土全境。